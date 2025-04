Bitte nicht stören

Das Gesicht des jungen Mannes im Vierersitz nebenan läuft rot an, während er sein Bier mit großen Schlucken austrinkt, ohne abzusetzen. Seine Freunde feuern ihn an. Die fünf Männer, locker gruppiert über zwei Sitzreihen, sind im ICE auf dem Weg zu einem Junggesellenabschied nach Prag, das ist ihrem Getöse leicht zu entnehmen. Einer von ihnen hat bei einem Online-Wettbüro darauf gesetzt, wie viele Tweets Elon Musk in dieser Woche noch absetzen wird. Ihr Kasten Helles ist bald leer. Sie wären, vorsichtig ausgedrückt, nicht zu überhören, gäbe es nicht diese geniale Erfindung: Noise-Cancelling-Kopfhörer. Mittels winziger Mikrofone nehmen die Kopfhörer die Umgebungsgeräusche auf und kontern sie mit Schallwellen, die sozusagen ihr Negativ darstellen. Das Ergebnis ist Stille. Und so hocken rings um die lärmende Reisegruppe viele Fahrgäste im Halbdunkel des Abteils. Reglos, ungestört, jeder für sich. Die Ohren versiegelt von kleinen Steckern. Welch ein Segen.

Und doch bleibt ein Störgefühl: Welche Folgen hat es, wenn der Klang der Außenwelt zu einer Option wird, auf die immer mehr Menschen verzichten? Jahr für Jahr werden allein in Deutschland um die 15 Millionen Kopfhörer verkauft. Eine repräsentative Studie von 2020 kam zu dem Ergebnis, dass fast die Hälfte der Befragten die Geräte täglich nutzen. Kopfhörer mit eingebauter Geräuschunterdrückung machen etwa ein Fünftel des Marktes aus, Hersteller gehen aber davon aus, dass dieser Anteil weiter deutlich zunehmen wird. Der klare Marktführer ist Apple mit seinen kleinen, weißen und kabellosen Airpods. Sofern so etwas wie ein gemeinsam geteilter öffentlicher Klangraum jemals existierte, haben ihn bemerkenswert viele Menschen verlassen und die Tür hinter sich zugezogen. Denn jeder Kopfhörer heißt auch: Sprich mich nicht an. Was stattdessen gehört wird – da kann man von außen immer nur mutmaßen. Vielleicht lauscht der Kopfhörerträger seinem Lieblingsalbum oder einem Podcast. Vielleicht wandelt er in Stille. Oder er ist ganz anwesend, trägt seine Kopfhörer zwar, hat sie aber ausgeschaltet, wie es so viele Jugendliche tun, selbst wenn sie gemeinsam unterwegs sind.

Illustration: Sarah Mazzetti

Klar ist, dass diese kleinen Antennen in den Ohren immer scharf gestellt sind, um zwischen den verschiedenen auditiven Dimensionen hin- und herzuspringen. Was die Geräte ihren Trägern schenken, ist somit nur in zweiter und dritter Instanz ein Klangerlebnis oder die Möglichkeit, freihändig zu telefonieren. In erster Instanz ist es die vollständige Kontrolle über einen der fünf Sinne des Menschen. Es ist kein Wunder, dass sich Kopfhörer seit der Erfindung des Walkmans in den frühen Achtzigerjahren zum Massenphänomen entwickelt haben. Denn mit der Industrialisierung, der Motorisierung und immer größeren und volleren Städten ist die Lärm­belastung rasant gestiegen. Historiker haben Berichte aus dem Wien des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts ausgewertet, in ­denen Menschen den neuen Geräuschpegel beklagen. Wie in einem »Irrenhaus« habe es dort geklungen, notierte der offensichtlich empörte Schriftsteller Robert Michel damals nach einem Besuch der Stadt. Um die Kakophonie der Motoren und Maschinen zu übertönen, tauschten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei Trompeten und Glocken gegen heulende Sirenen. Der Lärm, dieser Teufel, der an den Nerven zupft wie an Saiten, hat die tückische Eigenschaft, sich zu vermehren. So wurde das 20. Jahrhundert, um es mit den Worten des italienischen Historikers Stefano Pivato zu sagen, zum Jahrhundert des Lärms.

Das Zeitalter der Schwerindustrie ist nun vorüber, und die Elektrifizierung von Verkehr und Industrie könnte tatsächlich Ruhe bringen. Doch so weit ist es noch lange nicht, fast alle der knapp 50 Millionen Autos in Deutschland etwa sind Verbrenner, und etwa ein Viertel der Menschen in Deutschland lebt in Gegenden, wo die Lärmbelastung laut Umweltbundesamt zu hoch ist. Die Historikerin Sophia Rosenfeld beobachtet einen weiteren Megatrend, der sich durch die vergangenen Jahrhunderte bis in die Gegenwart erstreckt: die stetige Zunahme von Optionen, aus denen wir wählen können – ob im Supermarktregal, auf dem Wahlzettel, bei der Partnersuche oder der Konfession. Im Airpod verschmelzen diese beiden Pfade der Geschichte. Das Zeitalter der Optionen hat das Hören erreicht, die Kopfhörer haben den Lärm gezähmt. Die Frage ist, zu welchen Kosten. Der Aufstieg des Kopfhörers geschah natürlich nicht ohne Warnungen zu möglichen Risiken und Nebenwirkungen. 1953, fast 30 Jahre bevor der erste Walkman auf den Markt kam, schuf der Science-Fiction-Autor Ray Bradbury in seinem Romanklassiker ­Fahrenheit 451 eine kultur- und bildungsfeindliche Autokratie. In Bradburys Buch wandelt Mildred, die schwermütige Ehefrau des Hauptcharakters, Tag und Nacht mit portablen muschelförmigen Geräten im Ohr durchs Haus. Die Geräte sedieren sie mit ­einem endlosen Strom von Gesprächen und Musik. Der Kopfhörer spalte das Individuum vom Rest der Gesellschaft und verändere das Zusammenspiel von Ohren und Augen, befürchteten auch Kulturpessimisten und Technikskeptiker in den Achtzigerjahren. Hatten sie recht? Schwer zu sagen.

Illustration: Sarah Mazzetti

Wahr ist, dass die Menschen in allen Umfragen angeben, von Jahr zu Jahr einsamer zu werden. Studien zufolge ist die durchschnittliche Gehgeschwindigkeit der Menschen seit den Achtzigern um 15 Prozent gestiegen, während die Zahl derer, die auf den Bürgersteigen der Stadt herumhängen oder zufällige Begegnungen haben, um 14 Prozent schrumpfte. Wir flanieren nicht mehr, sondern hetzen, gut abgedichtet, von A nach B. Während wir mithilfe unserer digitalen Begleiter so viel miteinander kommunizieren wie nie zuvor, ist auch die soziale Iso­lation zum Markenzeichen der Gegenwart geworden. Die Kopfhörer sind dafür nicht allein verantwortlich, aber sie haben ihren Anteil. Wie groß dieser ist, hängt dabei ­weniger mit der Frage zusammen, was unter den Kopfhörern passiert. Sondern vielmehr damit, was im öffentlichen Restraum um den Kopfhörerträger herum geschieht. Oder besser, was nicht.

Der US-amerikanische Sound- und Sozial­wissenschaftler Mack Hagood schaut sich genau diesen Restraum an. Er grübelt über die Frage, was bleibt, wenn zu viele Ohren verschlossen sind. Hagood spricht hier von einer »tragedy of the commons in reverse«, einer umgekehrten Tragödie des Allgemeinguts. Im Normalfall beschreibt diese Tragödie des Allgemeinguts ein altbekanntes sozioökonomisches Phänomen: Wenn etwas von allen genutzt wird, dann wird es besonders schlecht behandelt. Siehe vollgepisste öffentliche Toiletten oder zerbeulte Leihfahrräder. Die umgekehrte Tragödie des Allgemeinguts beschreibt den Umstand, dass es ebenso zerstörerische Folgen hat, wenn das Allgemeingut zu wenig genutzt wird. Das gilt insbesondere für Dinge, die konstanter Pflege bedürfen. Gemeinschaftsgärten zum Beispiel – oder ein öffentlicher Sozialraum. Die Lehre aus Hagoods Beobachtung lautet also: Mit jedem Menschen, der auf Plätzen und Straßen, in U-Bahnen und Zügen seine Kopfhörer trägt wie ein Nicht-stören-Schild, sinkt für alle anderen der Anreiz, selbst Geist und ­Ohren offenzuhalten. Endlich fährt der ICE in den Leipziger Hauptbahnhof ein. Die fünfköpfige Reisegruppe nach Prag muss umsteigen, verlässt johlend den Zug und hinterlässt eine Stille, die selbst bleibt, als ich endlich meine Kopfhörer aus den Ohren nehme.