Wegwerf-Gesellschaft

Der Augenblick, in dem all die Wünsche, Geschenke und Waren zu Abfall werden, lässt sich auf mehrere Arten betrachten. Seit kurz nach sechs sind die Müllwerker von Partie 11/091 an diesem Morgen unterwegs, Münchens Norden, gute Gegend. Am Straßenrand stehen blaue Tonnen Spalier, in denen Berge von Braun stecken – Schachteln, Kartons, Pappen.

Auf den flüchtigen Blick scheinen sie einförmig, aber von kundigem Auge sind sie leicht aufzuschlüsseln. Ein A3-Kuvert, in dem bis vor Kurzem ein Buch steckte. Mehrere A20.20.03.01-Kartons,