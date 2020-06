»Covid-19 ist vor allem eine Krankheit unserer Lebensweise«

9:00 Australien

Wir wollen um die Welt reisen. Fünf Kontinente, zehn führende Virologen. Wir reisen auf eine Art, wie man es in diesen Tagen wohl tut: Einen Video-Raum haben wir eingerichtet. Nach und nach werden die Wissenschaftler eintreten, aus Australien, Asien, Afrika, Süd- und Nordamerika, Europa. Mal einzeln, mal in Gruppen, mal sind sie zu zweit, mal zu dritt, zu sechst, abhängig davon, wie lange es ihre derzeit so vollen Terminkalender zulassen. Von morgens bis abends unserer Zeit werden wir fragen und zuhören. Wir wollen durch die Augen der Menschen auf dieses Virus blicken, die es am besten verstehen.