Dieser Sommer ist ein Monster

Früher geschah im Sommer nichts. Die Bundeskanzler spielten Boccia am Comer See, sie segelten auf dem Brahmsee oder wanderten um den Wolfgangsee herum, weil es nichts zu regieren gab. Die Welt stand still. Die Menschen machten Pause vom Leben.

Die Ereignislosigkeit war so krass, dass Zeitungen in der Verzweiflung über einen Problembären namens Bruno und über das sechs Jahre lang ungeschorene Merinoschaf Shrek berichteten, weil sie sonst mit weißen Seiten hätten erscheinen müssen. Es wurden Artikel über den Killerwels