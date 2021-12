Mit dem Booster in die Zookoonft

Unter den Buchstaben ist mir das kleine o einer der liebsten. Es kommt vor in schönen Wörtern wie Sonne und Mond. In besseren Zeiten hieß unsere Hauptstadt Bonn. An meinem linken Ringfinger steckt ein kleines goldenes o, das viel mehr als jedes Herz das Zeichen großer Liebe ist. Und alle Begriffe mit o sind doch von echtem Schrot und Korn: Tor, Lob, Brot, Ross, Tod, Kopf, Rost, Post, Kohl, Volk, Rot, Zorn – o Gott, voll toll!

