Zubereitungszeit 25 Back/Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Vorspeisen-Rezepte

Salat-Rezepte

Fisch-Rezepte

Puristen werden anmerken, dass Ceviche in ihrem Herkunftsland Peru traditionell nur mit weißfleischigem Fisch zubereitet wird. Dennoch ist diese Variante mit Lachs, Grapefruit, einer ordentlichen Portion Koriandergrün und Frühlingszwiebeln einen Versuch wert.

Der Fisch, der wirklich Sushi-Qualität haben sollte, wird in dünne Scheiben geschnitten und dann im Zitrussaft etwa 15 Minuten mariniert. Durch die Säure denaturiert das Fischeiweiß fast so wie beim Garprozess. Das lässt sich daran erkennen, dass das Rosa des rohen Lachses sich langsam ins Weißliche verfärbt. Der Lachs ist am Ende also nicht mehr ganz roh, sondern quasi im Grapefruit- und Limettensaft gegart.

Einfache Lachs-Grapefruit-Ceviche mit Avocado, Koriander und Frühlingszwiebeln

Zutaten: Für 4 Personen 500 g Lachsfilet in Sushi-Qualität Lachs

2 reife Grapefruits Grapefruit

3 Limetten Limette

2 EL gutes Olivevöl Olivenöl

2 reife Avocados Avocado

3 Frühlingszwiebeln Frühlingszwiebel 1 Bund Koriandergrün Koriander

6 Blätter Blätter Kopfsalat zum Servieren, circa (optional)

1 grüne Chilischote (optional) Chili

frisches Weißbrot (optional)

1. Die Grapefruits mit einem scharfen Messer schälen und das Fruchtfleisch filetieren, den Saft dabei in einer großen Glasschüssel auffangen. Fruchtfleisch beiseitelegen.

2. Zwei der Limetten ebenfalls filetieren, Saft auffangen und die dritte auspressen. Den Limettensaft zum Grapefruitsaft geben, mit Olivenöl vermischen.

3. Das Lachsfilet in möglichst dünne Streifen oder kleine Würfel schneiden und mit den Zitrussäften mischen. 15 Minuten marinieren lassen.

4. In der Zwischenzeit die Avocados in dünne Spalten schneiden und mit den Zitrusfilets vermengen, großzügig salzen und pfeffern.

5. Die Frühlingszwiebeln in dünne Ringe schneiden, den Koriander fein hacken. Wer mehr Schärfe möchte, hackt eine grüne Chili fein und mischt sie ebenfalls darunter.

6. Am Ende alle Zutaten vorsichtig untereinander heben, damit die Avocado und die Zitrusfilets nicht auseinanderbrechen. Noch einmal abschmecken und in einer Schale aus Kopfsalatblättern – und wenn Sie mögen mit Weißbrot – servieren.

Quelle: Rezept von SZ.de, erstmals veröffentlicht am 8. April 2016