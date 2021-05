19. Mai 2021

Essen und Trinken

»Was wir essen, wirkt sich unmittelbar auf unser Gehirn aus«

Durch Ernährung die Leistung des Gehirns steigern – das klingt einfach. Die Psychologin und Hirnforscherin So-Young Park erklärt, was am Phänomen »Brainfood« dran ist und was wir zu uns nehmen sollten, um der Konzentration nicht zu schaden oder ein gutes Gedächtnis im Alter zu haben.