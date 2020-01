»Ich hab gelernt, die Zuschauer ernst zu nehmen«

Die Lindenstraße lief ab dem 8. Dezember 1985 sonntags am frühen Abend und wurde so etwas wie das Tagebuch des Landes. Im November 2019, an einem der letzten Drehtage vor dem Ende der Serie, hat das SZ-Magazin zum Abschiedsgespräch ins »Akropolis« eingeladen. Ein siebenköpfiges Team des SZ-Magazins besuchte für das große Lindenstraßen-Gespräch in der heutigen Ausgabe das WDR-Studio in Köln-Bocklemünd. Felix von der Osten filmte hinter den Kulissen dieses Tages und sprach mit einigen Hauptdarstellerinnen und Hauptdarstellern, darunter Georg Uecker und Marie-Luise Marjan, über das Ende der Serie.