»Man muss aufhören, immer nur auf die Verluste zu schauen«

Im Rückblick begann es mit einer Packung Elotrans. Das ist ein Elektrolyt-Glucose-Pulver, das man in der Apotheke kaufen kann und das eigentlich bei Durchfall helfen soll. Uns sollte es damals helfen, drei Tage Musikfestival mit Bier aus Plastikflaschen, Dosenravioli und Dixiklos zu überstehen, und zwar so, dass wir am Montag darauf wieder denkfähig waren. »Werden halt alt, haha«, scherzten wir Mitte-20-Jährigen – und hielten das wirklich für einen Scherz. Uns selbst hielten wir in Wahrheit nämlich für unverwundbar.

Alt, das