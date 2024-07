Es ist windig an diesem Tag in Gols, einem kleinen Ort im Osten Österreichs. Einer jener Tage, an denen man den Wolken beim Vorbeiziehen zusehen kann. Hier lebt Clara Heinrich seit drei Jahren zusammen mit ihrem Partner Amar Halilović. Den Wind hat dieser seit vergangenem August nicht mehr gespürt, denn seitdem hat er das Haus, in dem die beiden wohnen, nicht mehr verlassen.

Halilović liegt im Bett. Auf der Kommode neben ihm stehen Pillendöschen und Fläschchen, neben ihm aufgeklappt ein Laptop. Aus der Hi-Fi-Anlage neben seinem Bett ertönt klassische Musik. Die Anlage ist neu, seit einem Monat steht sie dort – und ist seitdem in Dauernutzung.