13. Dezember: Eine Carrera-Bahn

Für manche Dinge ist man einfach nie zu alt. Zum Beispiel, um Rennwagen durchs Wohnzimmer zu jagen. Mit der Carrera DIGITAL 124 »Mix 'n Race Volume 5« Bahn, die sich hinter dem heutigen Türchen unseres SZ-Magazin-Adventskalenders verbirgt, können bis zu vier Spieler auf einer Streckenlänge von gut 19 Metern mit Highspeed-Action gegeneinander antreten. Die Schienen sind extra breit und ermöglichen sogar Drifts mit den Rennfahrzeugen. Aus einer Vielzahl an Fahrzeugen lassen sich zwei Favoriten individuell auswählen, sodass ein ganz persönliches Set entsteht. Die beiliegenden Handregler ermöglichen kabelloses Rennbahnvergnügen. Die Carrera Race App ermöglicht außerdem das Rennen digital zu erleben und bietet zusätzliche Features wie Rundenzeiten, Geschwindigkeitsmessungen oder virtuelle Tuning-Optionen.