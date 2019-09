Luxuriöse Kulisse

Der Sommer nach dem Schulabschluss ist voller Freiheit, über ihm schwebt aber die Frage: Was wird aus mir? Im Film Ein leichtes Mädchen drückt sich die 16-jährige Naïma um eine Antwort, indem sie mit ihrer älteren Cousine in die Welt der Reichen in Cannes eintaucht.

Zum Kinostart am 12. September verlosen wir zwei Nächte für zwei im luxuriösen »Hôtel Martinez« in Cannes, wo der Film im Mai als bestes französischsprachiges Werk ausgezeichnet wurde. Dazu gibt es 300 Euro Anreisepauschale.

