5. Dezember: Zwei Smartphones

Weihnachten 2020 wird digital wie nie: Geschenke online kaufen, Gottesdienst im Livestream, Videokonferenz mit den entfernteren Verwandten, »Frohe Weihnachten«-Kurznachrichten, Weihnachtsbaum-Selfies auf Instagram... wir werden also sehr oft auf unsere Smartphones sehen an den Feiertagen und dann ist es doch von Vorteil, wenn das Gerät so ansehnlich ist wie das neue »LG Velvet«. Das punktete in Testberichten insbesondere bei der Optik und der Verarbeitung, drei Kameralinsen sorgen zudem für gute Fotos und mit der 5G-Kompatibilität ist es bereit für die Zukunft. Der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt zwei Geräte – eins davon vielleicht zum Weiterschenken, denn die Bescherung findet 2020 wie eh und je unterm Baum statt.