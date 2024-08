Finger auf die Landkarte

Sie wollten immer schon zur Wiesn nach München? Ins Berliner Nachtleben? Oder in die Drei-Flüsse-Domstadt Passau? Wir verlosen diese Woche die schöne Qual der Wahl: Mit etwas Glück wird Ihnen ein Gutschein für zwei Personen und drei Nächte in einem »Holiday Inn – the niu« Ihrer Wahl in ganz Deutschland zuteil, samt 200 Euro Fahrtzuschuss. Holiday Inn - the niu, die neuste Markenkooperation von IHG Hotels & Resorts, verfügen über »Living Lobbies« - großzügige Wohlfühlräume, in denen sich die Gäste entspannen und erholen können oder die als praktische Arbeitsräume dienen. Viel Spaß beim Planen Ihres Wunsch-Wochenendes!