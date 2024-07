Volle Entschleunigung

Sein Debüt Lunana – das Glück liegt im Himalaya wurde für den Oscar nominiert, der neue Film von Pawo Choyning Dorji erzählt humorvoll, wie die Globalisierung das Land Bhutan durcheinanderwirbelt. Wir verlosen zum Kinostart von Was will der Lama mit dem Gewehr? am 1. August zwei Übernachtungen für zwei Personen vom 11. bis 13. Oktober im schönen Hüttenturmzimmer des Naturhotels »Tannerhof« in Bayrischzell, Slowfood-Menü und Spa-Nutzung inklusive.