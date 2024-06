Ein Mann kämpft gegen das Vergessen

Am 7. Oktober des vergangenen Jahres schlich die Todesangst zurück in das Leben von Naftali Fürst. Er saß in seiner lichten Drei-Zimmer-Wohnung in Haifa, als er am Morgen gegen halb neun erfuhr, dass seine Enkelin, deren Mann und ihr dreijähriger Sohn in den Sicherheitsraum ihres Hauses geflohen waren.

Das Grauen entfaltete sich langsam. Den ganzen Tag über telefonierte Fürst mit seiner Tochter und seinen anderen Enkelkindern. Nach und nach verstanden sie, dass Israel von Terroristen der Hamas angegriffen worden