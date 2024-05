Ist man ein schlechter Mensch, wenn man heimlich über eine rote Ampel geht?

Michael Schur ist Drehbuchautor, Fernsehproduzent und Schauspieler, für seine Comedyserien (darunter »The Office«) wurde er mit etlichen Preisen ausgezeichnet. Schur lebt mit seiner Familie in Los Angeles. Sein Buch How to be perfect – Die Antwort auf (fast) jede moralische Frage ist soeben erschienen.