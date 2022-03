Wie man den Alltag geflüchteter Menschen besser machen kann

Nicht Mitleid, sondern Respekt zeigen

»Wenn Sie Menschen auf der Flucht aus der Ukraine treffen, dann überschütten Sie sie nicht mit Mitleid. Sie wissen selbst, wie furchtbar es ist, was sie erlebt haben und noch erleben. Begegnen Sie ihnen mit Respekt und aufrichtiger Anteilnahme. Fragen Sie nicht nach dem, was hinter ihnen liegt, danach, wie sich ein Bombenangriff anfühlt, sondern fragen Sie, was Sie tun können, um ihre Gegenwart und Zukunft besser zu machen. Gern auch ganz konkret: Was brauchen Sie am meisten? Eine Unterkunft? Lebensmittel? Internetzugang? Orientierungshilfe in der Stadt? Auch wenn die Hilfsbereitschaft gerade riesig ist, sind die Deutschen im direkten, ungeplanten Kontakt doch häufig sehr zurückhaltend. Aber Menschen tut es gut, wenn man auf sie zugeht.« (Alexander Grimm, Freiwilliger Helfer Flüchtlingsunterkunft München-Ramersdorf)