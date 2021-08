»Männer wissen einfach zu wenig von Frauen«

In Lagos ist es eine Stunde früher als in Deutschland und auch schon Abend, als wir uns per Zoom treffen. Chimamanda Ngozi Adichie, einem breiten Publikum bekannt geworden durch ihren Roman Americanah, verbringt den Sommer regelmäßig in Nigeria und den Winter in den USA, nur im vergangenen Jahr konnte sie wegen der Pandemie nicht nach Nigeria reisen. Das war tragisch, weil ihr Vater starb und sie sich nicht von ihm verabschieden konnte. Notes on Grief (erscheint am 8. September auf Deutsch unter dem Titel Trauer ist das Glück, geliebt zu haben) heißt der Text, der entstand, als sie weit entfernt von der Heimat ihrer Familie trauerte. Dieses Jahres starb auch noch ihre Mutter, am 1. März, dem Geburtstag ihres Ehemannes. Chimamanda Ngozi Adichie, 43, ist mit einem nigerianischen Mediziner verheiratet und hat mit ihm zusammen eine fünfjährige Tochter.