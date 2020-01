Zapatka geht in Rente

Manfred Zapatka hat auf fast allen namhaften Theaterbühnen des Landes gespielt. 23 Jahre lang war er Teil des Ensembles der Münchner Kammerspiele. Für Romuald Karmakars Film Das Himmler-Projekt wurde er mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Er ist im Tatort aufgetreten und war einer der Haupt­darsteller der preisgekrönten ZDF-Serie KDD – Kriminal­dauerdienst. Ab 2010 war er Ensemblemitglied des Münchner Residenztheaters. Sein ­Vertrag lief nach der Spielzeit 2018/2019 aus. Er wollte ihn nicht verlängern.

Manfred Zapatka will weiter in Filmen spielen, Hörbücher einsprechen und ab und zu vielleicht auch auf einer Theaterbühne stehen. Aber die Zeit als festes Mitglied eines Ensembles sei vorbei, sagt er.



Diesem Fotoprojekt seines Sohnes hat er sofort zugestimmt. So viel Zeit hätten sie lange nicht mehr miteinander verbracht, sagt Fabian Zapatka. Die Bilder wollte sich sein Vater vor der Veröffentlichung nicht ansehen.