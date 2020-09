Was soll das Theater?

Ob die Kunst das Leben nachstellt oder das Leben die Kunst, ist eine Frage, so alt wie die Kunst. Oder das Leben. Auf jeden Fall sehr alt. Vor knapp einem Jahr tigert in den Gängen und auf der Hinterbühne des Burgtheaters, einer Kulturinstitution, die auch schon mehr als 270 Jahre existiert, Martin Kušej herum, zu diesem Zeitpunkt 58 Jahre alt. Er begrüßt am Künstlereingang auch Menschen, die er nur oberflächlich kennt, mit einer Umarmung. Kušej ist ein großer Mann mit