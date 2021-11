Mit Bitcoin reich werden: Geht das?

Da ist etwa der Freund aus der Schweiz: Hat 2016 für 500 Euro digitale Münzen der damals eher unbekannten Kryptowährung Ether gekauft und sie 2017 für 60 000 Euro wieder verkauft. Oder ein Bekannter aus dem Studium: Der wollte mal Mari­huana im Internet bestellen, hatte dafür ein bisschen Geld in Bitcoin getauscht, war dann aber zu träge, um damit irgendwas zu kaufen. Heute könnte er mit dem Gewinn eine Eigentumswohnung anzahlen. Kann also nicht so schwer sein. Ich eröffne Konten bei