Wenn das Kind am Kabel lutscht

Wohl jede Mutter, jeder Vater kennt das: Das Kind fährt zum ersten Mal allein mit dem Fahrrad in die Schule – und am liebsten möchte man sofort im Sekretariat anrufen und fragen, ob es gut dort angekommen ist. Viele erzählen auch von wiederkehrenden Horrorvisionen, dass der Sohn oder die Tochter in einem unbeobachteten Moment dem Ball hinterher auf die Straße rennt. Im Straßenverkehr liegen aus Sicht der meisten Eltern die größten Unfallrisiken für Kinder. Gleichzeitig gehen nur neun Prozent von