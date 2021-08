Warum lügen wir?

Aja Raden, 40, ist US-amerikanische Autorin, Historikerin – und Expertin für Lügen. Im Mai erschien ihr Buch The Truth About Lies. The Illusion of Honesty and the Evolution of Deceit. Raden erzählt darin, warum alles, das lebt, lügt, welchen evolutionären Vorteil Lügen haben – und sie schildert einige der berühmtesten und faszinierendsten Lügen der Geschichte.