Hausmannskost nach Tokio-Art

»Pflanzerl sind auch in Japan eine beliebte Hausmannskost. Bei uns zu Hause gibt es japanischen Reis und Misosuppe dazu. Aber Kartoffelpüree oder Kartoffelsalat passen natürlich auch.«

Umami-Pflanzerl

Für 4 Personen

1 kleine Zwiebel

200 g Shiitakepilze (oder Steinpilze)

2 Knoblauchzehen

Öl zum Braten

500 g Hackfleisch (etwa Kalb)

200 g Panko (japanisches Paniermehl)

3 Eier

100 g Crème fraîche

150 g halbfester Schnittkäse

1 Bund Petersilie

2 EL Misopaste (hell oder ­dunkel, je nach Vorliebe)

1 Stück Ingwer (ca. 30 g)

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

100 g Mehl

1 EL Butter



Zubereitungszeit: etwa 45 Minuten

Zwiebel, Pilze und Knoblauch in feine Würfel schneiden. In etwas Öl anbraten und auf einem Teller auskühlen lassen. Hackfleisch in einer Schüssel mit 80 g Panko, 1 Ei, der Crème fraîche, geriebenem Käse, gehackter Petersilie, Misopaste und fein gehacktem (oder geriebenem) Ingwer gut vermengen und ein paar Minuten ziehen lassen. Pilz-mischung dazugeben und unterheben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Aus der Masse Pflanzerl formen und diese in Mehl, 2 aufgeschlagenen Eiern und restlichem Panko wie ein Schnitzel panieren. In einer Pfanne mit Öl und der Butter langsam bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun braten.