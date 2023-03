Zubereitungszeit 50 Gesamtzeit 2 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Mehlspeisen-Rezepte

Waffel-Rezepte

Zutaten für etwa 14 Waffeln: Für 4 Personen Für den Teig

200 g Mehl

100 g Butter

100 g brauner Zucker Zucker

1 Prise Salz

1 EL Wasser

1 Ei

1 TL Zimt Für die Füllung

75 g Rübensirup

25 g Butter

25 g brauner Zucker Zucker

Öl für das Waffeleisen Öl

Traditionelle niederländische Stroopwafels bestehen aus einfachen Zutaten, aber man sollte auf gute Qualität achten. Verwenden Sie hochwertige Butter und braunen Zucker mit Melasse, wie er in den Niederlanden und auch in den USA üblich ist. Den finden Sie in gut sortierten Supermärkten, im Internet oder im Reformhaus. Wenn nicht, können Sie ihn auch selbst herstellen, indem Sie 200 g weißen Zucker mit 1,5 Esslöffeln Melasse im Mixer vermengen. Brauner Zucker hat eine Karamellnote und schmeckt in vielen Keksen und Kuchen.



Zum Backen benötigen Sie ein Waffeleisen mit flachem Profil. Sogenannte Hörncheneisen, mit denen auch Eistüten hergestellt werden, findet man im Internet und oft auch sehr günstig gebraucht. Alternativ kann ein elektrischer Kontaktgrill dafür herhalten.



Alle Zutaten für den Teig vermischen. Dabei nicht zu lange kneten. Dann den Teig abgedeckt bei Zimmertemperatur für eine Stunde ruhen lassen und anschließend 14 Kugeln daraus formen.



Für die Sirupfüllung den Zucker mit dem Rübensirup in einem Topf langsam erhitzen, die Butter in Stückchen dazugeben und schmelzen lassen. Dann den Topf vom Herd nehmen. Sollte der Sirup zu fest werden, immer wieder bei niedriger Hitze kurz erwärmen.



Das heiße Waffeleisen mit etwas Öl bestreichen und ein Teigbällchen darin für eine bis zwei Minuten goldbraun backen. Die Backzeit kann je nach Gerät variieren. Die Waffel sollte außen fest sein, innen noch etwas weicher. Die warme Waffel direkt nach dem Backen mit einem flachen Messer waagerecht in zwei Hälften schneiden. Eine Hälfte mit Sirup bestreichen, die andere wieder darauf legen und leicht andrücken. Wenn Sie gleichmäßige Waffeln möchten, können Sie sie mit einer runden Ausstechform mit etwa zehn Zentimetern Durchmesser in Form bringen. Die Waffeln härten beim Auskühlen noch ein bisschen nach.



Vielleicht klappt das Aufschneiden noch nicht ab der ersten Waffel, aber man bekommt den Dreh schnell raus. Kaputte Waffeln kann man zerkrümeln und als Kuchenstreusel verwenden. Natürlich könnte man auch doppelt so viele Waffeln aus dem Teig backen und jeweils zwei zusammen kleben, aber das ginge zu Lasten der Konsistenz. Die Stroopwafel lebt von ihrem knusprigen Äußeren und dem klebrig-zähen Inneren. Die Niederländer würden nie zwei Waffeln zusammenkleben und ich möchte Sie ermutigen, es ihnen gleich zu tun.



Stroopwafels passen perfekt zu einer Kaffeepause. Am besten legen Sie sich eine Waffel auf ihre heiße Tasse, damit der Sirup sich wieder erwärmt und leicht schmilzt. In einer verschlossenen Dose halten sich die Stroopwafels gut zwei Wochen.