16. August 2019

Fotografie

Wo sehen Sie Grün?

Denken Sie an Natur, an Politik oder vielleicht an Ihren CO2-Abdruck? Was löst die Farbe Grün in Ihnen aus? Zeigen Sie es uns – und gewinnen Sie den Fotowettbewerb des SZ-Magazins in Kooperation mit CEWE.