Bewegen wir uns alle auf ein großes Ziel hin? Oder ist nicht das Ende einer Unternehmung entscheidend, sondern vielmehr all die Arbeit, die zu diesem Ende führt? Der Weg ist das Ziel – dieser Satz hat, wenn man will, eine tiefe, philosophische Dimension. Man kann ihn aber, so wie die Person oben auf dem Foto, auch ganz praktisch verstehen und zum Motto einer Reise machen, bei der es jederzeit möglich ist, am Strand anzuhalten und die Füße aus dem Fenster zu strecken, weil eben kein besonderes Ziel am Ende des Tages erreicht werden muss.

Der Weg ist das Ziel. Was verbinden Sie mit diesem Satz? Welche Bilder enstehen dabei in Ihrem Kopf? An was für Erlebnisse müssen Sie unwillkürlich zurückdenken? Das möchten wir gerne von Ihnen wissen: Teilen Sie uns mittels eines Fotos Ihre Sicht auf dieses facettenreiche Thema mit.

Schon zum vierten Mal veranstaltet das SZ-Magazin zusammen mit dem Fotoservice-Anbieter CEWE einen großen Fotowettbewerb. Hauptgewinn sind diesmal zwei »Geero 2« City Räder. Alle weiteren Informationen zu den Preisen und zur Teilnahme finden Sie hier. Wir wünschen viel Erfolg.