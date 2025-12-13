14. Dezember: Damen-Daunenjacke von Fjällräven

Schluss mit Bibbern! Frauen, denen die klirrend kalten Temperaturen nicht gut bekommen, für die haben wir heute etwas zu verlosen, das es ihnen schnell warm ums Herz werden lässt: eine lange Daunenjacke von Fjällräven in dunkelblauer Navy-Farbe. Das Modell stammt ursprünglich aus dem Jahr 1974, nur die Passform ist modernisiert worden. Gefüllt ist die Jacke mit ethisch vertretbar gewonnenen Daunen. Damit friert man bestimmt nicht beim nächsten Winterspaziergang.