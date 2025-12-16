17. Dezember: Jewel Box mit Überraschung von Saskia Diez

Das Schmuckkästchen AC02 JEWEL von Saskia Diez fühlt sich dank europäischem Walnussholz nicht nur wunderbar weich an, sondern lässt sich auch noch stapeln. Dank der drei modularen Teile kann man darin seine liebsten Schmuckstücke entweder verschwinden lassen oder in Szene setzen. Und ein Überraschungsschmuckstück der Münchener Modedesignerin legen wir Ihnen sogar direkt mit rein.

