Für alle, die fix am Herd sind und gerne lesen, gibt es dieses Set von Le Creuset zu gewinnen: zwei Bräter aus der limitierten Jubiläumsedition in verschiedenen Größen und ein Buch von Assouline, das die 100-jährige Geschichte der französischen Traditionsfirma auf Englisch festhält. Bereitet man die Knödel in dem tiefen Bräter mit einem Durchmesser von 24 Centimetern zu und das Rotkraut in dem flachen Profi-Kochtopf mit einem Durchmesser von 30 Centimetern, dann kann man dazwischen jonglieren und nebenbei noch in dem großen, illustrierten Buch blättern. So geht für das Weihnachtessen nichts mehr schief.
16. Dezember: Bräter-Set von Le Creuset
Zwischen zwei Kochtöpfen jonglieren und zwischendrin in einem Buch über die Geschichte der Marke blättern – das geht mit diesem Set, das Sie heute gewinnen können.