16. Dezember: Bräter-Set von Le Creuset

Für alle, die fix am Herd sind und gerne lesen, gibt es dieses Set von Le Creuset zu gewinnen: zwei Bräter aus der limitierten Jubiläumsedition in verschiedenen Größen und ein Buch von Assouline, das die 100-jährige Geschichte der französischen Traditionsfirma auf Englisch festhält. Bereitet man die Knödel in dem tiefen Bräter mit einem Durchmesser von 24 Centimetern zu und das Rotkraut in dem flachen Profi-Kochtopf mit einem Durchmesser von 30 Centimetern, dann kann man dazwischen jonglieren und nebenbei noch in dem großen, illustrierten Buch blättern. So geht für das Weihnachtessen nichts mehr schief.