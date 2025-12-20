21. Dezember: Skioutfit von Mammut

Der Skilift »Haldigrat« im Engelberger Tal ist ein absoluter Geheimtipp, unter Freeridern und anderen Ski-Connaisseuren wird der Name mehr geraunt als gesprochen, unter der Hand weitergegeben wie der Standort dieser einen Bucht auf Mallorca, die noch kaum ein Tourist kennt. Ein einfacher Lift, betrieben von Kurt, einem knorrigen Schweizer Original. Bezahlt wird bar am Lifthäuschen, das Bergrestaurant betreibt Kurts Frau, der Hang ist unpräpariert wie in alten Zeiten – und daher besonders an Tiefschneetagen beliebt.

Es sagt viel aus, dass die Skimarke Mammut dem »Haldigrat« ein Denkmal gesetzt hat, in dem sie Jacke und Hose nach dem Lift benannt haben. Wie der Lift steht Mammut für Originalität, Qualität und das gewisse Etwas, was sich allein schon in der Farbe der Saison zeigt, einem stylishen Gelb. Wir verlosen sowohl die Trägerhose »Haldigrat« mit Schneefang und integrierter Tasche für das Lawinensuchgerät, als auch die winddichte und selbstredend komplett wasserdichte Jacke »Haldigrat light«.