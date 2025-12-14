15. Dezember: Sonnenbrille von Silhouette

Es gibt Sonnenbrillen, die verstecken den Menschen dahinter, dienen der Tarnung oder sollen müde Augen verbergen. Und dann gibt es die Hingucker, die den Menschen dahinter erst richtig sichtbar machen. Zu Letzteren zählt die »Lignes d’Or« von Silhouette: so leicht, dass man sie auf der Nase kaum spürt – und doch Ausdruck stiller Eleganz. Die Gestelle sind mit 23-karätigem Gelb-, Weiß- oder Rosé-Gold veredelt und vereinen zeitlose Ästhetik mit präzisem Design. Etui und Reinigungstuch sind selbstverständlich inkludiert.