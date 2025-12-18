Vanillekipferl, Makronen, Butterplätzchen: Weihnachtszeit ist Backzeit. Damit es schön statt stressig wird, verlosen wir heute eine »Cooking Chef«-Küchenmaschine von Kenwood mit programmierten Rezepten und Kochfunktionen. Und wer nach all dem Süßkram Lust auf etwas Herzhaftes hat: Fleisch anbraten, Gemüse sautieren oder Béchamelsauce kochen kann sie auch.
19. Dezember: Kenwood-Küchenmaschine
In der Weihnachtszeit kann man Unterstützung in der Küche gut brauchen. Deshalb verlosen wir eine hochwertige Küchenmaschine mit vielen praktischen Aufsätzen und Funktionen.
Vanillekipferl, Makronen, Butterplätzchen: Weihnachtszeit ist Backzeit. Damit es schön statt stressig wird, verlosen wir heute eine »Cooking Chef«-Küchenmaschine von Kenwood mit programmierten Rezepten und Kochfunktionen. Und wer nach all dem Süßkram Lust auf etwas Herzhaftes hat: Fleisch anbraten, Gemüse sautieren oder Béchamelsauce kochen kann sie auch.