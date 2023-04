Erst rennen, dann entspannen

Wollten Sie schon immer hoch hinaus? Wir verlosen diese Woche einen Startplatz für den Salomon Zugspitz Ultratrail vom 16. bis 18. Juni in Garmisch-Patenkirchen. Es kann zwischen verschiedenen Strecken gewählt werden, so finden auch Anfänger den richtigen Weg. Die verdiente Erholung sichern zwei Übernachtungen für zwei Personen im Boutique- und Naturhotel »Werdenfelserei« (die Aussicht vom beheizten Pool ist hervorragend) und Konzertkarten für die Richard-Strauss-Tage. Also, auf die Plätze, fertig...