»Kennen wir uns?«

»Im SZ-Magazin vom 16. Februar ging es um das Duzen im Laden. Ich bin quasi auf der anderen Seite – ich arbeite an der Kasse und werde öfter von jüngeren Männern geduzt, was ich als nicht respektvoll empfinde. Da ich ja als Dienst­leister arbeite, habe ich das Gefühl, nichts sagen zu können. Wie sehen Sie die Situation?« Elisabeth G., München

Beim Lesen Ihrer Frage hatte ich plötzlich Janet Jacksons Song Nasty im Ohr. Kennen Sie den? Aus ihrem Album Control von 1986. Es geht darin um Männer, die zudringlich werden, also nicht genau Ihr Thema, aber an einer Stelle hat Janet Jackson so einen guten Text. Da zerlegt sie in wenigen Worten die allgemeine Annahme, die englische Sprache kenne kein Sie: Nein, ihr Name sei nicht Baby, singt beziehungsweise sagt sie da, sie heiße Janet – Miss Jackson, falls ihr jemand blöd komme. Im Original klingt es natürlich viel besser: »My first name ain’t baby, it’s Janet – Miss Jackson if you’re nasty!« Darunter ein Beat, als ratsche jemand voller Wut auf einer Kartoffelreibe hin und her. An diese Textstelle musste ich denken. Denn »Miss Jackson if you’re nasty« ist nicht das schlechteste Mantra, das man sich innerlich vorsagen kann, wenn jemand einen von oben herab behandelt.

Und so etwas muss man sich natürlich auch hinter einer Kasse nicht gefallen lassen. Nur weil Sie in einem Dienstleistungsberuf arbeiten, heißt das ja nicht, dass Sie damit Ihren Anspruch auf anständige Behandlung, auf Höflichkeit verlieren. Ob Sie also etwas sagen können? Lassen Sie uns kurz noch ausschließen, dass die jungen Männer Sie in freundlicher Absicht duzen. Am Ende können sie nicht so gut Deutsch? Oder sind so betrunken, dass sie in diesem Moment sogar Polizisten duzen würden. Oder sie arbeiten auch irgendwo an der Kasse und duzen Sie unter Kollegen, sozusagen von gleich zu gleich. Oder sie halten Sie für eine Gleichaltrige, möglicherweise sehen Sie ja wahnsinnig jung aus. Nicht dass es angebracht wäre, gleichaltrige Kassiererinnen zu duzen, aber es wäre zumindest erklärlich. Wenn nichts davon in Frage kommt, können Sie natürlich etwas sagen. Fragen Sie doch einfach: »Kennen wir uns?« Wäre interessant, was für eine Erklärung kommt.