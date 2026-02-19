Blumenkohl ist kross lecker

Sie möchten kein Rezept mehr verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter:

»Sonnenblumenkerne mit ihrem leicht nussigen Geschmack enthalten viele gesunde Nährstoffe, die Haferflocken geben noch den Extra-Crunch. Wer die Blumenkohlrosen lieber nicht im schwimmenden Öl ausbacken möchte, bekommt sie auch im Ofen bei 180 Grad Heißluft knusprig.«

Knuspriger Blumenkohl mit Haferflocken und Sonnenblumenkernen



Zubereitungszeit 30 Gesamtzeit 30 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Gesunde Snack-Rezepte

Blumenkohl-Rezepte

Zutaten für 4-6 Portionen: Für 4 Personen 1 kg Blumenkohl Blumenkohl

1 Lorbeerblatt Lorbeerblatt, Lorbeer

5 Wacholderbeeren Wacholderbeeren

1/2 l neutrales Pflanzenöl Öl

2 Eier Ei

80 g Maisstärke Maisstärke

50 ml Milch Milch

1/2 TL Paprikapulver edelsüß Paprikapulver 1 Zitrone Zitrone

Meersalzflocken Salz

Pfeffer

Salz

Muskatnuss gerieben Muskatnuss, Muskat

50 g Sonnenblumen­kerne (geschält und grob gerieben) Sonnenblumen­kerne

100 g feine Haferflocken Haferflocken

Blumenkohl von Blättern befreien und in große Rosen zerteilen. 1 Liter Wasser mit Salz, Lorbeerblatt und Wacholderbeeren zum Kochen bringen. Blumenkohlrosen darin ca. 4 Minuten kochen. Blumenkohlrosen abgießen und auf einem Teller auskühlen lassen.

In der Zwischenzeit einen Topf mit dem Pflanzenöl aufstellen und das Öl auf 140 Grad (sehr heiß) erwärmen. Eier in eine Schüssel schlagen und mit der Maisstärke und der Milch verrühren. Mit Paprikapulver, Muskatnuss, Salz und Pfeffer kräftig abschmecken. In einer zweiten Schüssel die Haferflocken und die geriebenen Sonnenblumenkerne mischen. Die aus­gekühlten Blumenkohlrosen durch den Teig ziehen, gut abtropfen lassen und dann in der Haferflocken-Sonnenblumenkerne-Mischung gut wenden (panieren). Im heißen Öl 4 Minuten knusprig frittieren. Herausheben und auf einem Küchenpapier abtropfen lassen. Blumenkohl mit Meersalzflocken bestreuen und mit Zitronenspalten servieren. Dazu passen etwa Petersilienkartoffeln und Chinakohlsalat.