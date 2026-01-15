Was Reis kann, können Graupen schon lange

»Es muss nicht immer Risotto sein. Mit Gerstengraupen und Senf schmeckt diese teutonische Interpretation fantastisch.«

Zubereitungszeit 30 Back/Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Vegetarische Rezepte

Pilz-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 100 g Gerstengraupen Gerstengraupen

200 g Schalotten (geschält) Schalotten

1 EL Pflanzenöl Pflanzenöl, Öl

500 g Champignons (oder Austernpilze, Kräutersaitlinge oder gemischt) Champignons, Austernpilze, Kräutersaitlinge

25 - 50 g Butter Butter

2 - 4 Thymianzweige Thymianzweige, Thymian

1 TL Balsamico weiß Balsamico, Balsamico weiß

Salz, Pfeffer Salz, Pfeffer 100 g Sellerie Sellerie

100 g Lauch Lauch

1 große Knoblauchzehe Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl Olivenöl

100 ml Gemüsebrühe Gemüsebrühe

1 EL Senf (mittelscharf) Senf

4 TL fertige Röst­zwiebeln Röst­zwiebeln

1 EL Petersilie (gehackt) Petersilie

Ofen auf 180 Grad vorheizen. Graupen in einem großen Topf mit viel Wasser gar kochen (etwa 30 Minuten). Schalotten schälen, längs halbieren und grob schneiden. In einer feuerfesten Form mit dem Pflanzenöl marinieren und für 20 Minuten in den Ofen stellen. Stiele der Champignons entfernen, Pilze in nicht zu dünne Scheiben schneiden. Zwei große Pfannen erhitzen, Pilze ohne Fett darauf verteilen, bei mittlerer Hitze schmoren, bis sie trocken sind, und kräftig rösten. 25 g Butter, Thymian und Essig an die Pilze geben, salzen, pfeffern. Pilze auf einen tiefen Teller geben und beiseitestellen.

Sellerie und Lauch putzen, Knoblauch schälen, alles in sehr feine Stückchen schneiden. Gekochte Graupen durch ein Sieb abschütten. Olivenöl in eine der leeren Pilzpfannen geben, das Gemüse darin 5 Minuten farblos anschwitzen, dann 50 g Butter und die Graupen hinzufügen, salzen. Schalotten im Stand­mixer mit der Brühe und dem Senf zu einem feinen Püree verarbeiten. Püree zu den Graupen geben, erhitzen, durchrühren und abschmecken. Die Graupen auf Teller geben und die Pilze darüber verteilen. Eventuell mit etwas Olivenöl beträufeln. Mit Röstzwiebeln und Petersilie bestreuen.