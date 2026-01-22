Gepfefferte Pflaumen 

»Unbedingt gleich große Knödel drehen, damit im Backofen alle zur selben Zeit fertig werden. Alternativ kann man sie auch 20 Minuten in leicht siedendem Wasser halb zugedeckt kochen. Pflaumenpfeffer am besten auf Vorrat machen. Er passt auch gut zu Weichkäse.«

Gebackener Polenta-Knödel mit Pflaumenpfeffer

Zutaten: Für 4 Personen Für den Pflaumenpfeffer

300 g nicht zu reife Pflaumen (mit gefrorenen Pflaumen funktioniert es gut, Pflaumen aus dem Glas sind zu weich) Pflaume

100 ml Rotwein Wein, Rotwein

50 ml roter Portwein Portwein

80 g brauner Zucker Zucker

100 ml Rotweinessig Essig

2 EL grüne Pfefferkörner in der Lake Peffer

Salz Salz Für die Knödel

250 ml Milch Milch

250 ml Gemüsefond Gemüsefond

50 g Butter Butter

Salz Salz

Pfeffer Pfeffer

geriebener Muskat Muskat

150 g Maisgrieß (Polenta) Polenta

3 Eigelb Ei, Eigelb

500 ml Pflanzenöl zum Backen Öl, Pflanzenöl

Pflaumen entkernen und längs vierteln. Rotwein, Portwein, Zucker und Rotweinessig in einem Topf aufkochen und um die Hälfte einreduzieren lassen. Pflaumenviertel einlegen, grüne Pfefferkörner mit der Lake dazugeben und alles 2 bis 3 Minuten im Sirup garen. Ein wenig salzen, in kleine Gläser abfüllen. Gut verschließen und mindestens 8 Stunden ziehen lassen.

Für die Knödel Milch, Gemüsefond, Butter, Salz, Pfeffer und Muskat in einem Topf zum Kochen bringen, dann den Herd auf mittlere Stufe schalten und den Maisgrieß mit einem Schneebesen einrühren. Sobald die Masse dicklich wird, mit einem Kochlöffel weiterrühren, bis sich die Masse vom Topfboden löst. Masse in einer Rührschüssel bei Zimmertemperatur auskühlen lassen. Inzwischen den Backofen auf 150 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. In einem hohen Topf das Öl auf 140 Grad erhitzen (falls kein Thermometer vorhanden: Holzkochlöffel ins heiße Öl halten, wenn rasch kleine Perlen aufsteigen, ist die gewünschte Temperatur erreicht). In die Polentamasse mit dem Handmixer die Eigelb einarbeiten. Mit einem Eisportionierer 20-Gramm-Kugeln abstechen (oder mit der Waage abwiegen). Mit nassen Händen sorgfältig gleichmäßige Knödel formen und sie dann im heißen Pflanzenöl 5 Minuten backen. Knödel herausheben, auf einem Küchenpapier abtropfen lassen und im Ofen 15 Minuten fertig backen. Mit dem Pflaumenpfeffer servieren.