Eine Soße, die alles besser macht

»Diese Sauce, eine der ersten in meiner Lehre, ist ein wahrer Alleskönner und zählt zu meinen Lieblingen. Sie passt zu Steaks, Pommes, Huhn, Lachs, Schweinefilet – oder zu Bratkartoffeln als eigenständiges Gericht.«

Pfeffersauce mit Bratkartoffeln und Spiegelei

Zubereitungszeit 20 Gesamtzeit 30 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Bodenständige Rezepte

Kartoffel-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 25 g grüner Pfeffer Pfeffer

50 ml Cognac Cognac, Branntwein, Brandy

100 ml Sojasauce Sojasauce

300 ml Pilzfond Pilzfond, Hüherbrühe, Gemüsebrühe, Rinderfond

200 g Schlagsahne Schlagsahne

15 g Speisestärke Speisestärke

60 ml Wasser Wasser

Salz für Sauce und Eier Salz

Für die Spiegeleier

4 Eier Ei

1 EL Butter Butter Für die Bratkartoffeln

1,2 kilo Festkochende Kartoffeln festkochende Kartoffeln (als Beilage genügt von allem die Hälfte)

100 ml Öl Pflanzenöl

100 g Zwiebeln Schalotten

2 Zehen Knoblauch Knoblauch



40 Nadeln Rosmarin Rosmarin

1 Hand Petersilie Petersilienblätter

25 g Butter Butter

Kartoffeln am Vortag gar kochen, gut ausdampfen lassen und zugedeckt zur Seite stellen.

Pfefferkörner mit etwas Flüssigkeit aus dem Glas im Topf erhitzen, bis die Flüssigkeit verdampft und Salz am Boden zu sehen ist. Mit Cognac ablöschen, diesen mit dem Feuerzeug anzünden (Vorsicht: Stichflamme!) und brennen lassen, bis nur noch wenig Flüssigkeit übrig ist. Sojasauce, Fond und Sahne dazugeben und alles um ein Drittel reduzieren. Währenddessen Stärke und Wasser in einem Glas miteinander verquirlen. Angießen und alles gründlich verrühren. Dann die Sauce mit dem Pürierstab ganz kurz anmixen, die Pfefferstücke sollen noch sichtbar sein. Abschmecken.

Kartoffeln pellen und in ein Zentimeter dicke Scheiben schneiden. In zwei großen Bratpfannen (oder in zwei Durchgängen) Öl gut erhitzen, die Kartoffeln vorsichtig hineingleiten lassen, Hitze etwas reduzieren. Stehen lassen, bis die Scheiben gut gebräunt sind, vorsichtig wenden, wieder zum Bräunen stehen lassen. Leicht salzen. Wiederholen, bis die Kartoffeln schön Farbe haben.

Inzwischen Schalotten fein würfeln, Knoblauch fein reiben, Kräuter hacken (das ersetzt für diese vegetarische Variante geschmacklich den Speck). Die knusprigen Kartoffeln aus dem Fett heben und die Schalotten 2 Minuten darin dünsten. Dann Butter, Kräuter, Knoblauch und Kartoffeln dazugeben. Vorsichtig durchschwenken und mit Salz abschmecken. Mit Pfeffersauce servieren. Wer möchte, legt noch ein Spiegelei obendrauf: Eier trennen, Butter auf kleiner Flamme in einer Pfanne schmelzen und das Eiweiß hineingießen. Hitze erhöhen, salzen und nach 30 Sekunden die Eigelbe daraufsetzen. So berühren sie nicht den heißen Boden und der Dotter bleibt flüssig.