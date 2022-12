»Im Winter sollte man zur Ruhe kommen, kürzer treten«

SZ-Magazin: Herr Hohenauer, haben Sie heute schon gefroren? Erich Hohenauer: Ja, morgens, auf dem Weg zum Auto auf dem Parkplatz. Da habe ich etwas gefröstelt. Weil ich in Eile war und mit halboffener Jacke zum Auto gelaufen bin.

Beruflich beschäftigen Sie sich viel mit dem Frieren, wie ist Ihr persönliches Verhältnis zur Kälte? Gibt es etwas, was man an der Kälte mögen kann?

Ich habe die Kälte jetzt nicht extrem ungern. Es ist nicht schlecht, wenn man mal wieder aus der Komfortzone rauskommt, so gezielt den Temperaturwechsel suchen, das habe ich schon gern. Aber ich bin keiner, der gezielt im Winter in den See reinspringt oder regelmäßig kalte Duschen appliziert.