»Weggucken ist der schlechteste Weg«

Als stellvertretender Leiter der Kinder-und Jugendpsychiatrie Tübingen erleben Sie oft, wie junge Menschen hinter der Tür der Psychiatrie verschwinden, um sich in stationäre Behandlung zu begeben. Haben in diesen Fällen die Eltern versagt?

Es hat nichts mit Scheitern zu tun, wenn Kinder zu uns kommen, obwohl viele Eltern das selbst so wahrnehmen. Viele Eltern sind sehr belastet und machen sich Vorwürfe, dass es so weit gekommen ist. Andere Eltern fühlen sich hingegen eher entlastet, weil sie eigentlich schon seit Längerem die Verantwortung nicht mehr tragen konnten, zum Beispiel wenn die Kinder magersüchtig oder suizidal sind. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Als unsere Tochter an Magersucht erkrankte und sie endlich einen Klinikplatz bekam, war ich auch sehr erleichtert.