8. Dezember: Medaillon aus dem Jahr 1860

Besondere Schmuckstücke sind nicht nur gut gearbeitet und aus edlen Materialien – sie haben auch eine besondere Geschichte. Wie dieses Medaillon. Gefertigt um das Jahr 1860 und ein charakteristisches Beispiel für viktorianische Schmuckkunst. Sie können diese Geschichte heute fortschreiben, ein bisschen Losglück vorausgesetzt. Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält einen 4,2 mal 2,5 Zentimeter großen Anhänger aus 750er Gelbgold mit 18 Karat. Dekoriert mit einem strahlenden Türkis in Cabochonschliff in einem hübschen, plastisch aufgesetzten Sternmotiv. Auf der Rückseite hat das Medaillon eine herausnehmbare Rahmung mit Glasscheibe, in die man kleine Andenken stecken kann. Durch eine bewegliche große Öse kann der Anhänger auch mit kräftigeren Ketten kombiniert werden. Sie erhalten das Medaillon in einem Etui und Echtheitszertifikat vom Schmuckatelier »Die Halsbandaffäre«. Und wer nicht weiß, dass die Halsbandaffäre ein Betrugsskandal am französischen Hof unter Marie Antoinette war, der sollte die Geschichte ruhig mal nachlesen.