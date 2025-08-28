Zum Hauptinhalt springen

Auf Spurensuche in der Altmark

Der Film »In die Sonne schauen« erzählt von vier Frauen, die zu unterschiedlichen Zeiten auf demselben Hof gelebt haben. Gewinnen Sie eine Reise für zwei in die Nähe des Drehorts.

    Illustration: Hannah Dusch

    Mascha Schilinskis In die Sonne schauen war dieses Jahr der Überraschungserfolg beim Filmfest in Cannes. Erzählt wird die Geschichte von vier Frauen aus verschiedenen Epochen, die auf demselben Hof in der Altmark in Sachsen-Anhalt gelebt haben. Sie können nun eine Reise für zwei Personen in die Nähe des Drehorts gewinnen. Zum Filmstart am 28. August verlosen wir zwei Nächte im »Hotel Schloss Tangermünde«, eine weitere Nacht im Eco-Resort »ASTRÆA«, Essensgutscheine, Aktivitäten und einen DB-Reisekostenzuschuss.

