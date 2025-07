Naherholungs-Revier

Gute Unterkünfte haben etwas Dialektisches an sich: Im Nichtstun der einen (Gäste) steckt viel Arbeit der anderen (Gast­geber), in der Ruhe viel Unruhe, in der Einfachheit viel Akribie. Auf die »Alte Gendarmerie« bezogen ist es so: Das Innere der beiden alten Gebäude, die früher eine Polizeiwache respektive ein Bauernhof waren, wurde mit viel Aufwand zu acht Ferienwohnungen umgebaut, mal heidihaft rustikal, mal auf eher lässige Art gemütlich, mal für zwei Personen, mal für vier.

Die Menschen, die das gemacht haben, heißen Angela und Marcus Schelling. Sie wohnen gleich gegenüber, ebenfalls in einem uralten, umgebauten Haus, in dem einst eine Hebamme wirkte. Passenderweise ist Marcus Schelling Gynäkologe. Bei Angela Schelling wird es komplizierter: Sie war HNO-Ärztin, gründete einen Einrichtungshandel im Internet, verkaufte ihn, kümmert sich jetzt um die Wohnungen, modelt und imkert aber auch. Eine Umtriebigkeit, die den Gästen hier viel Ruhe ermöglicht. Die Wohnungen sind heimelig, der Chiemsee döst nebenan vor den Alpen herum, alles, was man braucht, ist fußläufig erreichbar, und alles, was nicht fußläufig erreichbar ist, braucht man nicht. Heißt nicht, dass alles perfekt wäre. In einer Diele des vormaligen Bauernhofs hängt ein abstraktes Bild, sehr farbsatt, sehr großformatig. Der Enkel des Künstlers, erzählt Angela Schelling, sei mal hier gewesen. Sein Kommentar: Das hängt aber falsch. Die rechte Seite wäre eigentlich die obere. Es blieb trotzdem so hängen. Ist schön, wie es ist.

Alte Gendarmerie

Max-Brunner-Weg 1, 83236 Übersee

Tel. 0176/21 15 45 23

Wohnung für zwei Personen ab 115 Euro/Nacht

Über altegendarmerie-uebersee.de