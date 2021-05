Keep smiling

Kunst

»Er konnte gefährlich sein, weil er die Menschen mit sich selbst konfrontierte«

Joseph Beuys veränderte die Kunst für ­immer. Was machte ihn als Menschen aus, und warum wirkt sein Werk bis heute nach – auch ­politisch? Am 12. Mai jährt sich sein ­Geburtstag zum 100. Mal. Weggefährten und Künstlerinnen ­erinnern sich an eine ganz und gar außergewöhnliche Persönlichkeit.