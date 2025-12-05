6. Dezember: Digital Paper von Montblanc

Noch mehr Platz für Ihre Gedanken, Bücher und Notizen haben Sie mit dem »Digital Paper« von Montblanc – einem Tablet, dessen hochauflösende Oberfläche Papier nachempfunden ist. Der digitale Stift ist eine Neuinterpretation des Klassikers, die schlanke Silhouette und der ausbalancierte Korpus bieten anhaltenden Komfort beim Schreiben. Über zwei Tasten lassen sich außerdem smarte Funktionen ansteuern. Heute können Sie ein Set gewinnen.