10. Dezember: Pizzaofen von WMF

Knuspriger Teig, fruchtige Sauce, ordentlich Käse, ein bisschen scharfe Salami und – wer's mag– auch gerne Ananas: Pizza ist ein Essen für die Seele. Doch richtig gut wird sie nur in einem heißen Ofen. Normale Küchengeräte schaffen das kaum. Der WMF Pizzaiolo Pro Pizzaofen hingegen erreicht Backtemperaturen von über 450 Grad Celsius. Und dank der rotierenden Steinplatte verteilt sich die Hitze ideal. Zusätzlich zum Pizzaofen verlosen wir auch noch die passende Abdeckhaube, damit das Gerät auch draußen vor Wind und Wetter geschützt ist.