Gut behütet

Wer hätte vor Downton Abbey gedacht, dass das Leben der britischen Upperclass so unterhaltsam sein könnte? Seit 2010 kann man die Geschehnisse auf dem Landsitz der Familie Crawley auf dem Bildschirm verfolgen, nun ging alles mit Downton Abbey: Das große Finale zu Ende. Zum digitalen Heimkinostart des Films im Dezember verlosen wir diese Woche einen eleganten Damenhut wie aus dem Kleiderschrank von Lady Crawley, den die Münchner Hutwerkstatt eisenblätter & triska eigens für unser Gewinnspiel angefertigt hat.