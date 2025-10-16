Brettspiele zu spielen, zählt seit März dieses Jahres offiziell zum immateriellen Kulturerbe Deutschlands. Einer der wichtigsten Spielehersteller hierzulande ist Ravensburger – aktuell mit einer Neuheit am Start: »Wer stiehlt mir die Show«. Genau wie in der gleichnamigen TV-Show geht es auch im Brettspiel darum, Wissen, Bluff und Taktik geschickt miteinander zu kombinieren. Wir verlosen auf sz-magazin/gewinnen diese Woche zweimal je das Brettspiel »Wer stiehlt mir die Show« und einen Gutschein von Ravensburger über 350 Euro.
Wir wollen doch nur spielen
